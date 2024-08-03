Наступ Росії на Донбасі: чому окупантам вдається успішно просуватися далі

Російська окупаційна армія далі просувається на Донбасі - Покровському напрямку. Загарбники мають успіхи завдяки чисельній перевазі, щільному артилерійському вогню та активному застосуванню КАБів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Основні причини, через які противнику вдається просуватися, полягають у наступному. По-перше, він перевершує наші війська чисельно. По-друге, артилерійський вогонь супротивника залишається досить щільним. Але найголовніше - активне використання авіаційних бомб, що коригуються, проти яких, на жаль, міська забудова не допоможе", - наголосив він.

З його слів, коли загарбники стикаються з невеликим селом, то за допомогою авіабомб стирають його з землі. Експерт наголошує: окупанти розуміють - " якщо там не залишиться жодної цілої будівлі, ЗСУ змушені відступити, аби зберегти людей". Вже після цього армія РФ зможе спокійно зайти на позиції.

Загарбники використовують цю тактику не лише на Покровському напрямі, а й на інших ділянках фронту.

"они чудово розуміють і бачать, що у нас поки що немає достатньо коштів для боротьби з цим видом зброї, авіаційні бомби, що коригуються, на жаль, поки багато в чому вирішують ситуацію не тільки на Покровському напрямку", - наголосив Денис Попович.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорку. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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