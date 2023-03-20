Наєв розповів, скільки у Росії залишилось ракет "Кинжал"

Україна потребує більш сучасних засобів ППО, щоб захистити інфраструктуру та людей від російських обстрілів.

Після останнього масованого ракетного удару у Кремля повинно залишитись 49 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що під час останнього обстрілу російські агресори застосували 63 крилаті ракети для обстрілу української енергетичної інфраструктури.

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"З них 31 - це Х-101/555, 20 "Калібрів", 6 одиниць Х-22 та 6 гіперзвукових "Кинжалів" - це 11 % від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет", - сказав він.

Також російські агресори застосовували 16 зенітних керованих ракет комплексом С-300 та 8 БпЛА типу Shahed-131/136.

"Все це вкотре свідчить про потребу України у сучасних зенітно-ракетних комплексах Але ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, вражаються. І ефективність ураження, навіть за змішаного масованого обстрілу, досить висока", - додав він.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що ракетний терор Росії більше не зможе докорінно вплинути на українську економіку та логістику.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти під час останньої масованої атаки 9 березня шукали в Україні комплекси ППО Patriot. Тому здійснили декілька хвиль запусків ракет та дронів.

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