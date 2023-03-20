Наев рассказал, сколько у России осталось ракет "Кинжал"

Украина нуждается в более современных средствах ПВО, чтобы защитить инфраструктуру и людей от российских обстрелов.

После последнего массированного ракетного удара у Кремля должно остаться 49 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Такое мнение высказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что во время последнего обстрела российские агрессоры применили 63 крылатых ракет для обстрела украинской энергетической инфраструктуры.

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"Из них 31 — это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" — это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", — сказал он.

Также российские агрессоры применяли 16 зенитных управляемых ракет комплексом С-300 и 8 БпЛА типа Shahed-131/136.

"Все это еще раз свидетельствует о необходимости Украины в современных зенитно-ракетных комплексах Но те ракеты, которые мы можем сбивать имеющимися средствами, как видите, поражаются. И эффективность поражения, даже при смешанном массированном обстреле, достаточно высока", — добавил он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что ракетный террор России больше не сможет коренным образом повлиять на украинскую экономику и логистику.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры во время последней массированной атаки 9 марта искали в Украине комплексы ПВО Patriot. Поэтому осуществили несколько волн запусков ракет и дронов.

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