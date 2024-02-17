За його словами, Китай не був ініціатором та не є учасником “кризи в Україні”.

Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої “кризи в Україні”, проте сидіти “склавши руки та спостерігати” не буде.

Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

За його словами, Китай не був ініціатором та не є учасником “кризи в Україні”. Проте сидіти склавши руки та спостерігати він не планує, а сприятиме політичному врегулюванню.

“Китай не був ініціатором української кризи і не бере участі в ній. Однак це не означає, що ми сидітимемо склавши руки і спостерігатимемо за нею здалеку. Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам та пошуку політичного рішення”, - заявив Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.

“Діючи згідно з цими основними принципами, Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам. Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів, але поки є надія, ми не відмовимося від наших зусиль”, - підкреслив міністр.

Окремо він додав, що між Китаєм та Росією існують “нормальні відносини, як у великих країн”. І запевнив, що вони не мають на меті створення альянсу та не направлені проти жодної третьої сторони.

“Ми виступаємо проти будь-яких спроб звинуватити Китай або перекласти відповідальність за врегулювання ситуації в Україні на Китай, бо Китай провів багато конструктивної роботи і ми продовжуватимемо по-своєму відігравати позитивну роль у цьому врегулюванні”, - зазначив Ван Ї.

Нагадаємо, що китайський актор зажадав від Росії "повернути їм Владивосток".

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