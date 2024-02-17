Смерть Навального: тіло російського опозиціонера ніде не можуть знайти

Причину раптової смерті російського політика, якого Путін тримав у колонії за полярним колом, досі не встановили.

У суботу, 17 лютого, адвокат та мати російського опозиціонера Олексія Навального, який напередодні раптово помер у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, не знайшли тіло небіжчика у моргах міста Салехарда.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на прессекретаря загиблого політика Кіру Ярмиш.

“Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні дзвонить. Тіла Олексія у них у морзі немає”, - додала вона.

Тіла Навального немає і в бюро судово-медичної експертизи у Салехарді. Співробітник установи сказав журналісту Telegram-каналу Astra, що “ніяких тіл з колоній вони не приймали” і порекомендували звертатися до Слідчого комітету РФ.

Іншому адвокату Навального, який звернувся до слідчих у Салехарді, повідомили, що причину загибелі політика “не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу”. Її результати обіцяли надати наступного тижня.

Джерело Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" уточнило, що голова департаменту охорони здоров'я Ямало-Ненецького автономного округу та регіональне МВС також не знає, де тіло Навального та жоден з моргів не повідомляли про його доставку.

На думку Ярмиш, влада намагається “приховати сліди, тому ховає тіло”.

“Ми явно розуміємо, що колонія бреше, це очевидно прямо зараз. Немає жодного сумніву, що вбивство було сплановано... Ми всі бачили у четвер запис Олексія із суду. Він усміхався і жартував, і це вкотре вказує, що його смерть не могла статися з природних причин”, - зазначила вона.

Джерела “Нової газети Європа” у Федеральній службі виконання покарань раніше стверджували , що тіло Навального можуть відправити на розтин до Москви — це питання вирішувалося напередодні.

Офіційно причину смерті Навального не називали. Джерела пропагандистських ЗМІ висунули версію, що в опозиціонера відірвався тромб. Водночас адвокату і матері Навального заявили в колонії, що причиною став “синдром раптової смерті”.

Нагадаємо, Олексій Навальний помер у колонії 16 лютого після прогулянки. Близькі та соратники опозиціонера звернули увагу, що за кілька днів до своєї смерті він почував себе добре. Напередодні загибелі, 15 лютого, Навальний по відеозв'язку брав участь у засіданні Володимирського обласного суду, почував себе нормально, скарг не висловлював, активно виступав, викладав докази на захист своєї позиції.

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