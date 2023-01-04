"Не дозволимо загнати себе у Будапештський меморандум": Данілов - про те, як Захід допомагав РФ

Голова РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна більше не дозволить загнати себе у Будапештський меморандум. Він наголосив, що Росія після розпаду СРСР стала монополістом на пострадянському просторі.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Захід не знає, що робити з Росією, вони її лякаються, бо у неї є ядерна зброя. І завдяки в тому числі нашим партнерам Росія стала монополістом на пострадянському просторі. У 90-х роках було хибне рішення, що за всю територію колишнього СРСР повинна відповідати Росія. Не потрібно цього було монополізувати. Ми більше не дозволимо загнати себе у Будапештський меморандум. Бо виявляється, що підпис президента США у цьому світі нічого не вартий. Бо якщо президент США підписався, а потім починається, чи давав нам хтось гарантії, чи ні. Йде пінг-понг, який для нас виглядає сумно", - пояснив Данілов.

Будапештський меморандум: що відомо

5 грудня 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум. Наша держава відмовилася від ядерної зброї, в обмін на це Росія, США, Велика Британія надали нашій державі гарантії безпеки. Україна, своєю чергою, в рамках угоди 1996 року виконала свої зобов'язання та знищила 2 тисячі стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

19 лютого президент Зеленський перед повномасштабним вторгненням Росії під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки. Цей договір виявився не дієвим, щоб зупинити повномасштабну війну проти України.

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