Нічна атака "шахедів" по Україні: Гуменюк розповіла подробиці

У ніч проти 30 липня армія РФ здійснила чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Ворожі дрони запускали зі східного берега Азовського моря.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог не зупиняє активності безпілотних літальних апаратів. Цієї ночі було здійснено атаку за майже сталим маршрутом – зі східного берега Азовського моря були спрямовані "Шахеди", два з яких знищено силами нашої протиповітряної оборони над Херсонщиною, два над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі", - зазначила вона.

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За словами Гуменюк, внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, зокрема на сільськогосподарських підприємствах.

"Це позначення тиску росіян на питання з зерновою угодою. Вони продовжують атакувати тилові райони там, де зосереджені наші сільськогосподарські активи", - розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами.

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