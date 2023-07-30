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Нічна атака "шахедів" по Україні: Гуменюк розповіла подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Нічна атака "шахедів" по Україні: Гуменюк розповіла подробиці

Наталія Гуменюк розповіла подробиці нічної атаки шехедами України. / Фото: Getty Images

Повітряні сили ЗСУ знищили всі ворожі дрони.

У ніч проти 30 липня армія РФ здійснила чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей. Ворожі дрони запускали зі східного берега Азовського моря.  

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог не зупиняє активності безпілотних літальних апаратів. Цієї ночі було здійснено атаку за майже сталим маршрутом – зі східного берега Азовського моря були спрямовані "Шахеди", два з яких знищено силами нашої протиповітряної оборони над Херсонщиною, два над Дніпропетровщиною у Криворізькому районі", - зазначила вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Чонгарський міст – все! У ЗСУ підтвердили успішний удар!"

За словами Гуменюк, внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, зокрема на сільськогосподарських підприємствах. 

"Це позначення тиску росіян на питання з зерновою угодою. Вони продовжують атакувати тилові райони там, де зосереджені наші сільськогосподарські активи", - розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, минулої доби окупанти атакували острів Зміїний авіабомбами.

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Дата публікації
Перегляди
1114
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