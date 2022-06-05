Нічний обстріл Лисичанська: поліція оприлюднила відео наслідків

Внаслідок нічного артилерійського обстрілу центру міста пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура.

Вночі окупаційні війська РФ з артилерії обстріляли центр Лисичанська Луганської області, пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура міста.

Про це повідомляє Національна поліція.

Крім цього, вщент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі постійно проживали понад 40 мирних мешканців.

"На місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілів. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із Лисичанська евакуювали 66 людей, серед них – діти.

Читайте також: