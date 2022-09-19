Німеччина передала Україні дві РСЗО Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo

Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II та понад пів сотні бронетранспортерів Dingo.

Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

"Ми виконуємо свої обіцянки! В Україну доставлять ще дві системи залпового вогню Mars II та 50 Dingo", - йдеться у повідомленні.

У німецькому оборонному відомстві додали, що цим продовжують підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет, а також анонсували розширення можливостей для тренувань українських військових у Німеччині з кінця місяця.

Також в Міноборони ФРН додали, що "попри напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну" і надасть ще 4 самоходні артиллерийскі установки Panzerhaubitze 2000 із комплектом боєприпасів.

"Це збільшує кількість систем, поставлених спільно з Нідерландами, до 22, з яких 14 - з Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня у німецькому місті Потсдамі Володимир Кличко під час отримання престижної європейської нагороди українському народу M100 Media Award дорікнув німецькому уряду на зволікання з постачанням сучасної зброї України, і зокрема танків. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї. Цього ж дня міністр оборони Крістін Ламбрехт пообіцяла, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.

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