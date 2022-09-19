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Німеччина передала Україні дві РСЗО Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo

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Німеччина передала Україні дві РСЗО Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo

фото / Міноборони Німеччини

Також ФРН має намір розширити можливості для тренування українських військових.

Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II та понад пів сотні бронетранспортерів Dingo.

Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

"Ми виконуємо свої обіцянки! В Україну доставлять ще дві системи залпового вогню Mars II та 50 Dingo", - йдеться у повідомленні.

У німецькому оборонному відомстві додали, що цим продовжують підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет, а також анонсували розширення можливостей для тренувань українських військових у Німеччині з кінця місяця.

Також в Міноборони ФРН додали, що "попри напружену матеріальну ситуацію, Бундесвер підтримує Україну" і надасть ще 4 самоходні артиллерийскі установки Panzerhaubitze 2000 із комплектом боєприпасів.

"Це збільшує кількість систем, поставлених спільно з Нідерландами, до 22, з яких 14 - з Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 вересня у німецькому місті Потсдамі Володимир Кличко під час отримання престижної європейської нагороди українському народу M100 Media Award дорікнув німецькому уряду на зволікання з постачанням сучасної зброї України, і зокрема танків. Після цього Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно пообіцяв надати Україні більше зброї. Цього ж дня міністр оборони Крістін Ламбрехт пообіцяла, що Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars і 50 бронетранспортерів Dingo.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
537
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