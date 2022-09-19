Германия передала Украине две РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo

Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и полсотни бронетранспортеров Dingo.

Об этом сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

"Мы выполняем свои обещания! В Украину доставят еще две системы залпового огня Mars II и 50 Dingo", — говорится в сообщении.

В немецком оборонном ведомстве добавили, что продолжают поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет, а также анонсировали расширение возможностей для тренировок украинских военных в Германии с конца месяца.

Также в Минобороны ФРГ добавили, что "несмотря на напряженную материальную ситуацию, Бундесвер поддерживает Украину" и предоставит еще 4 самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 с комплектом боеприпасов.

"Это увеличивает количество систем, поставленных совместно с Нидерландами, до 22, из которых 14 - из Германии", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября в немецком городе Потсдаме Владимир Кличко во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award упрекнул немецкое правительство в промедлении с поставками современного оружия Украине, и в частности танков. После этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал передать Украине больше оружия. В этот же день министр обороны Кристин Ламбрехт пообещала, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

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