Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН

Главой делегации назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем – постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в Генассамблее ООН.
Соответствующее распоряжение президента №187/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.
Делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а его заместителем станет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Также в состав делегации войдут первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (член делегации), гепрокурор Андрей Костин (член делегации (с согласия), председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (член делегации (с согласия)), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (член делегации (по согласию), руководитель Главного управления по внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Юрий Витренко (заместитель члена делегации), директор Департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский (заместитель члена делегации) делегации), постпред президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева (заместитель члена делегации).
Зеленский также разрешил Кулебе в качестве главы делегации привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.
Соответствующим указом президент, в частности, утвердил и директивы делегации, которые прилагаются к указу тайно.
Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.
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