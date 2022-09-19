Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН

Главой делегации назначен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его заместителем – постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в Генассамблее ООН.

Соответствующее распоряжение президента №187/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.

Делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии ГА ООН возглавит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а его заместителем станет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Также в состав делегации войдут первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (член делегации), гепрокурор Андрей Костин (член делегации (с согласия), председатель комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (член делегации (с согласия)), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров (член делегации (по согласию), руководитель Главного управления по внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Юрий Витренко (заместитель члена делегации), директор Департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский (заместитель члена делегации) делегации), постпред президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева (заместитель члена делегации).

Зеленский также разрешил Кулебе в качестве главы делегации привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических работников.

Соответствующим указом президент, в частности, утвердил и директивы делегации, которые прилагаются к указу тайно.

Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.

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