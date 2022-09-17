Зеленський назвав країни, від яких Україна хотіла би більше допомоги

Президент України зауважив, що результат війни з Росією залежить від швидшого постачання іноземної зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський вчергове закликав інші країни активізувати постачання зброї до України.

Про це Зеленський сказав в інтерв`ю Reuters.

"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії", – уточнив він.

Президент додав, що допомога від цих країн могла б пришвидшити нашу перемогу, але, на жаль, ми не маємо цієї допомоги.

Володимир Зеленський наголосив, що результат війни з Росією, яка триває вже сьомий місяць, залежить від швидшого постачання іноземної зброї Україні.

”Я вважаю, що на сьогодні я можу стовідсотково акцептувати той факт, що ця війна залежить від термінів, які пов`язані тільки з постачанням зброї. І тільки з цим”, - наголосив Зеленський.

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