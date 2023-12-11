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Німеччина планує удвічі збільшити військову допомогу Україні

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Німеччина планує удвічі збільшити військову допомогу Україні

Українські військові на навчаннях у Німеччині / Фото: Associated Press

Мова йде про вісім міліардів євро.

Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Сума підтримки повинна збільшитися у два рази.

Про це перед початком зустрічі голів МЗС країн ЄС у Брюсселі повідомила державна міністерка у справах Європи ФРН Анна Люрманн.

“Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України: з 4 млрд євро до 8 млрд”, - наголосила заступниця глави МЗС. 

Вона також додала, що цей тиждень є вирішальним, оскільки партнери планують відкрити переговори щодо членства України в ЄС. Та позиція Німеччини в цьому питання є чіткою, які та 26 інших членів Європейського Союзу. 

Водночас Німеччина продовжує міцно стояти на боці України, підкреслила міністерка.

Нагадаємо, що Кулеба жорстко висловився про позицію Угорщини щодо України.

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Дата публікації
Перегляди
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