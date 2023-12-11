Германия планирует вдвое увеличить военную помощь Украине

В следующем году Германия удвоит военную помощь Украине. Сумма поддержки должна увеличиться вдвое.

Об этом перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе сообщила государственная министерша по делам Европы ФРГ Анна Люрманн.

"Федеральная Республика Германия увеличит в следующем году вдвое военную поддержку Украины: с 4 млрд евро до 8 млрд", — подчеркнула глава МИД.

Она также добавила, что эта неделя является решающей, поскольку партнеры планируют открыть переговоры по членству Украины в ЕС. Но позиция Германии в этом вопросе четкая, как и 26 других членов Европейского Союза.

В то же время Германия продолжает крепко стоять на стороне Украины, подчеркнула министерша.

Напомним, что Кулеба жестко высказался о позиции Венгрии по отношению к Украине.

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