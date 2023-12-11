Зеленский дал Аргентине совет по ее территориальному конфликту с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Аргентину. Там он прокомментировал конфликт Великобритании со страной.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, главное не дать этому конфликту перерасти в войну.

"Какой будет Аргентина — точно не решать Украине... Что касается любого конфликта с Британией, недоразумения мы можем назвать конфликтом. Что важно здесь? Чтобы это не была война. Это мое мнение — человека, который находится на войне, который является президентом страны в войне", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что обо всем можно договориться.

"Как только люди берут в руки оружие – это другой диалог. И сколько времени пройдет, сколько будет жертв к тому, что люди вернутся снова к возможности говорить – никто не знает. И поэтому я могу вам здесь также пожелать", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Аргентине был на инаугурации новоизбранного президента, либертарианца Хавьера Милея. Это был первый визит украинского президента в Южную Америку с начала полномасштабной войны. Он поехал туда продвигать "формулу мира" и убеждать стать на украинскую сторону.

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