Новий удар безпілотників по Торопцю Тверської області РФ: чутно вибухи

Ще вже друга атака за останній час.

У Тверській області РФ знову атака невідомих БПЛА, жителі Торопця та найближчих населених пунктів чують вибухи.

Про це пишуть рос"ЗМІ".

Також пожежу видно у Тверській області після атаки БПЛА.

23-й арсенал ГРАУ атакований безпілотниками у селищі Жовтневому Тверській області.

Як повідомив російський губернатор, Ігор Руденя на "південному заході Тверської області силами Міністерства оборони РФ "збиті БПЛА". Фахівці екстрених служб працюють на місці спільно із представниками адміністрації території".

"23 арсенал ГРАУ знаходиться лише у 16 км на південь від вже знищеного 107-го арсеналу. Цей склад приблизно вдвічі менший за вже знищений. Також він значно менший за площею – близько 2,6 кв. км проти 5 кв. км. Це один з 6 арсеналів ГРАУ, який залишався у європейській частині РФ після Торопця", - повідомляють моніторингові канали.

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Нагадаємо, в ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БпЛА атакували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь і чорний дим було видно за кількасот метрів. 2018 року в місті було збудовано арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

За інформацією РНБО, на складі в Торопці росіяни зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Після атаки БпЛА на склад із ракетами в Торопці сталися землетруси.

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