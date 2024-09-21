Новый удар беспилотников по Торопцу Тверской области РФ: слышны взрывы

Еще вторая атака за последнее время.

В Тверской области РФ снова атака неизвестных БПЛА, жители Торопца и ближайших населенных пунктов слышат взрывы.

Об этом пишут рос "СМИ".

Также пожар виден в Тверской области после атаки БПЛА.

23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.

Как сообщил российский губернатор, Игорь Руденя на "юго-западе Тверской области силами Министерства обороны РФ "сбиты БПЛА". Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории".

"23 арсенал ГРАУ находится лишь в 16 км к югу от уже уничтоженного 107-го арсенала. Этот состав примерно вдвое меньше уже уничтожен. Также он значительно меньше по площади – около 2,6 кв. км против 5 кв. км. Это один из 6 арсеналов ГРАУ, остававшегося в европейской части РФ после Торопца", — сообщают мониторинговые каналы.

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Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали состав боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БпЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

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