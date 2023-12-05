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Окупаційна "влада" готує українських дітей до служби в армії РФ - Центр нацспротиву

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупаційна "влада" готує українських дітей до служби в армії РФ - Центр нацспротиву

Російський військовий вишкіл / Фото: Associated Press

Окупаційна "влада" відкрила "центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у Луганську

Кремль віддав наказ розбудовувати мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру нацспротиву, окупаційна "влада" відкрила "центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у Луганську. Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, це вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля. 

"Таким чином, студенти "коледжу" з 14 років будуть піддаватись промиванню мізків й проходити підготовку до військової служби в армії рф. Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їхньої історичної Батьківщини", - наголошують в українському центрі.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що загарбники на окупованих територіях шукають українське підпілля через лайки у соцмережах.

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Дата публікації
Перегляди
176
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