Окупаційні війська перетнули мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр на Донеччині – експерт (мапа)

Зараз російські загарбники просуваються до першого західного кварталу міста.

Російські окупаційні війська перетнули мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр в Донецькій області й зараз просуваються до першого західного кварталу міста.

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке у соцмережі X.

Раніше повідомлялось, що армія РФ окупувала мікрорайон "Канал" у Часовому Яру. Що більше – ця частина міста повністю зруйнована.

Російські війська перетнули мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр / Фото: Twitter/JulianRoepcke

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Аналітики проєкту DeepState зазначили, що подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати. Саме тому відхід з мікрорайону є логічним рішенням. Хоч аналітики називають його важким. "Канал" вигідно було тримати, коли ворог був на підступах, зауважують в DeepState.

"Ворог повністю окупував район "Канал" міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. Попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини", – повідомив командир ТГр "Реванш" Богдан Ходаковський.

Нагадаємо, як повідомив Генштаб України у ранковому зведенні 3 серпня, загальні бойові втрати російських військ в Україні від 24 лютого 2022 року до 3 серпня 2024 року становлять близько 581 тисячі 760 осіб, зокрема 1170 осіб - за минулу добу.

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