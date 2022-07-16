Окупанти цілий день обстрілювали Сумську область: атаковано шість громад

Російські війська протягом 16 липня десятки разів обстріляли Сумську область. Так, з артилерії, мінометів та стрілецької зброї були атаковані шість громад.

Вранці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. Прогриміли 28 вибухів.

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.

"О 9 ранку продовжився обстріл Есманьської громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню по Новослобідській громаді. 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач", – йдеться у повідомленні.

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О 8:30 зафіксований ворожий артприліт по Шалигинській громаді.

Від 10:00 до 11:00 тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії. Зафіксовано понад 15 прильотів.

Майже о 13:00 російські війська вдарили по трьох населених пунктах Білопільської громади. Там зафіксували майже 20 прильотів зі ствольної артилерії.

О 15:30 окупанти здійснили 22 постріли зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді.

О 17:30 загарбники двічі з реактивної артилерії обстріляли Новослобідську громаду – 14 прильотів.

О 19:00 війська РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї у Хотінській та Шалигінській громадах. Ситуація повторилася після 21:00.

О 19:30 ворог влаштував мінометний обстріл на Краснопільщині – понад 10 прильотів.

Нагадаємо, раніше мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям міста залишити його на вихідні. А мер Білопілля Юрій Зарко закликав місцевих виїхати подалі від кордону.

"Ми вистоїмо й переможемо" – вечірнє звернення Зеленського за 16 липня

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