Окупанти проти ночі обстріляли Нікополь

Місто на Дніпропетровщині знову зазнало обстрілу з боку російської окупаційної армії.

У ніч проти середи, 20 липня, російські окупанти обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляно", - йдеться в повідомленні, яке було опубліковане близько третьої години ночі.

Раніше керівник району зазначив, що після ворожого обстрілу міста Нікополь з РСЗВ, який стався напередодні, жертв, поранених та значних руйнувань не виявлено.

“Схоже, затяжні повітряні тривоги перетворюються на сумну традицію. Наголошую, що загроза обстрілу прибережних територій цієї ночі є цілком реальною”, - попередив Євген Євтушенко.

Раніше, у ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області було обстріляне російськими окупантами. Понад 60 снарядів упало на житлові квартали та міську інфраструктуру.

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