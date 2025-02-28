Окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на ТОТ

Для мешканців захоплених у 2024 році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на 1000 осіб.

Про це 28 лютого 2025 року інформує Центр національного спротиву у повідомленні.

Населення примусово звозять туди для перевірки співпраці з Силами оборони. Водночас кожному в обов’язковій формі видають паспорт громадянина РФ.

Фактично росіяни творять геноцид та знищують націю в центрі Європи прямо зараз. Проте Центр національного спротиву уважно відстежує співробітників таборів й дотичних до їх функціонування.

"Наголошуємо що злочини проти людяності не мають терміну притягнення до відповідальності й ніхто не уникне розплати. Надсилайте інформацію, яка допоможе покарати воєнних злочинців за посиланням", – йдеться у повідомленні центру.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вивезли з Маріуполя 119 українських старшокласників з метою "перевиховання".

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