Окупанти, щоб стримати ЗСУ, кидають в бій навіть несформовані бригади - Буданов

Окупанти бояться втратити Бахмут, тому розриваються на два фронти.

Російські окупанти, намагаючись стримати контрнаступ ЗСУ, кидають в бій навіть несформовані бригади.

Про це повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов, пише The War Zone.

За його словами, військові РФ вимушені використовувати всі можливі сили для захисту. Вони не можуть одночасно ефективно стримувати ЗСУ і на Півдні, і в районі Бахмута. Окупанти бояться втратити місто, тому розриваються на два фронти.

Водночас операції на Бахмутському напрямку, зокрема, були спрямовані на стримування російських сил на Півдні. Активні дії українських військових не дозволили перекидати війська на Бердянський і Мелітопольский напрямки.

Військові РФ перекинули на північ від Бахмута 25-ту армію, яку щойно створили та навіть не укомплектували - орієнтовно 15 тисяч військових.

“Загроза для росіян втратити Бахмут змушує їх постійно передислокувати додаткові й додаткові сили в район Бахмута, що, звісно, ​​виснажує їхні ресурси з інших напрямків, як-от Південь”, – зазначив голова ГУР.

Нагадаємо, що на Запоріжжі розстріляли двох російських окупантів.

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