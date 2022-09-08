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Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені

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Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені

Фото: pixabay.com

Російська армія вдарила по місту з РСЗВ.

 Унаслідок російського обстрілу Індустріального району Харкова 8 вересня є загиблі та постраждалі

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередніми даними медиків, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань", - написав він.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія обстріляла Немишлянський та Індустріальний райони Харкова із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

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