Окупанти вдень вдарили по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих

У Харкові росіяни знову поранили цивільних українців.
У результаті денного обстрілу Індустріального району Харкова постраждали 4 людини.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини. Отримані травми середнього ступеня тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає", - написав він.
Як повідомлялося, у Харкові під обстрілами почали ремонтувати постраждалі від вибухів багатоповерхівки.
Нагадаємо, 12 червня росіяни вкотре обстріляли Харків.
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