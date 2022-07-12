Окупанти вдень вдарили по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих

У Харкові росіяни знову поранили цивільних українців.

У результаті денного обстрілу Індустріального району Харкова постраждали 4 людини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини. Отримані травми середнього ступеня тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає", - написав він.

Як повідомлялося, у Харкові під обстрілами почали ремонтувати постраждалі від вибухів багатоповерхівки.

Нагадаємо, 12 червня росіяни вкотре обстріляли Харків.

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