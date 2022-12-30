Окупанти вивели в Чорне море лише один носій ракет "Калібр"

У п’ятницю, 30 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 10 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр". З акваторії Чорного моря Україні загрожує залп із 8 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 23 судна, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 41 судно, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, російські терористичні війська здійснили черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе. У Повітряних силах уточнили, яку зброю використала РФ.

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