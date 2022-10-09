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Окупанти з літака обстріляли цивільну автоколону на Херсонщині - Лубінець

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Окупанти з літака обстріляли цивільну автоколону на Херсонщині - Лубінець

Фото: Олег Синєгубов

Російські загарбники обстріляли автоколону мирних мешканців.

У п'ятницю, 7 жовтня, близько 8:00 ранку військові РФ з літака обстріляли цивільну автоколону у Херсонській області. 

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.  

"Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту", - зазначив він. 

Правоохоронці відкрили кримінальну справу через порушення російськими окупантами законів та звичаїв війни.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія продовжує звільняти окуповані росіянами населені пункти на Херсонщині. Збройні сили України звільнили понад 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області. 

Так, 2 жовтня, стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

За словами військового експерта Дмитра Снєгірьова, ЗСУ показують успішний, поступовий та сталий характер просування на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.   

Херсонська область – це територія, яку поступово звільняють ЗСУ. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
928
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