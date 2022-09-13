Окупанти "зачепилися" за річку Оскол у районі Ізюму — Арестович

Проте навіть ці успіхи для росіян нічого не означають, адже просування ЗСУ до Святогорська ставить окупантів під Осколом "у неприємну ситуацію".

Російським окупантам на Харківщині вдалося зачепитися за природний рубіж – річку Оскол у районі Ізюму.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиційним журналістом та адвокатом Марком Фейгіним.

"На схід від Ізюма противник зумів зачепитися по природному рубежу на іншому березі ріки. Основний урок цієї війни – що оборона по природнім рубежам "рулить". Попри весь наш крутий біг, вони стали по той бік річки і благополучно утримують її. Чого не можна сказати про Куп'янськ-Вузловий", – заявив Арестович.

За словами радника Офісу Президента, у районі Куп'янська-Вузлового (залізничний вузол на південь від самого міста Куп'янськ) окупантам натомість не вдалося зачепитися за природний рубіж – Оскол.

Проте навіть ці успіхи для росіян нічого не означають, адже просування ЗСУ до Святогорська ставить окупантів під Осколом "у неприємну ситуацію, яка невідомо чим для них закінчиться".

Раніше Олексій Арестович розповів про підсумки "Рамштайн-5".

Нагадаємо, що у Нацгвардії підтвердили звільнення Святогірська (фото, відео).

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