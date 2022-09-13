Оккупанты "зацепились" за реку Оскол в районе Изюма — Арестович

Однако даже эти успехи для россиян ничего не означают, ведь продвижение ВСУ к Святогорску ставит оккупантов под Осколом "в неприятную ситуацию".

Российским оккупантам в Харьковской области удалось зацепиться за естественный рубеж – реку Оскол в районе Изюма.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским оппозиционным журналистом и адвокатом Марком Фейгиным.

"К востоку от Изюма противник сумел зацепиться по природному рубежу на другом берегу реки. Основной урок этой войны – что оборона по природным рубежам "рулит". Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее. Чего нельзя сказать о Купянске-Узловом", – заявил Арестович.

По словам советника Офиса Президента, в районе Купянска-Узлового (железнодорожный узел к югу от самого города Купянск) оккупантам не удалось зацепиться за естественный рубеж – Оскол.

Однако даже эти успехи для россиян ничего не означают, ведь продвижение ВСУ к Святогорску ставит оккупантов под Осколом "в неприятную ситуацию, которая неизвестно чем для них закончится".

Ранее Алексей Арестович рассказал об итогах "Рамштайна-5".

Напомним, что в Нацгвардии подтвердили освобождение Святогорска (фото, видео).

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