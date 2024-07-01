Окупанти загнали себе в пастку на Харківщині – експерт

Російська армія опинилися у пастці у Харківській області, із якої "вибратися практично неможливо".

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Російське командування своїм перформенсом у Харківській області не тільки не досягло тактичних і тим паче оперативно-тактичних успіхів, угробило тисячі одиниць людського ресурсу і продовжує його там гробити, а й загнало себе в пастку, з якої вибратися практично неможливо. Адже якщо просто взяти і вивести війська з цих двох ділянок БД, то виникне питання: "А навіщо це все було потрібно, та ще й такою ціною?", - написав він.

За його словами, харківське угруповання "витягує ресурс і сковує його в цій локації".

"Відкривши дві нові ділянки фронту, Росія не може їх кинути, через твердолобу впертість незграбного генералітету, але і домогтися там успіху теж не може. Фактично, Харківщина висмоктує у РОВ 25 тисяч зайвого ресурсу, який потрібно регулярно оновлювати і підживлювати", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській області.

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