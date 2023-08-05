Окупанти запустили ракети з Білорусі – Повітряні сили

Це перший випадок застосування балістичних ракет з території Білорусі від початку війни.
Російські війська здійснили запуск ракет з території Білорусі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Це перший випадок застосування балістичних ракет з території Білорусі від початку війни.
Водночас сьогодні, 5 липня, близько 18:20 години по всій території України оголошено повітряну тривогу. Відомо про запуск крилатих ракет та "Кинджалів".
Російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі та вдвічі збільшили кількість готових до пуску ракет типу "Калібр".
У Хмельницькій та Житомирській областях лунали потужні вибухи.
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