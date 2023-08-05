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Окупанти запустили ракети з Білорусі – Повітряні сили

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Окупанти запустили ракети з Білорусі – Повітряні сили

У Повітряних силах повідомили, що окупанти запустили ракети з Білорусі / Фото: Associated Press

Це перший випадок застосування балістичних ракет з території Білорусі від початку війни.

Російські війська здійснили запуск ракет з території Білорусі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Це перший випадок застосування балістичних ракет з території Білорусі від початку війни.

Водночас сьогодні, 5 липня, близько 18:20 години по всій території України оголошено повітряну тривогу. Відомо про запуск крилатих ракет та "Кинджалів".

Російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі та вдвічі збільшили кількість готових до пуску ракет типу "Калібр".

 У Хмельницькій та Житомирській областях лунали потужні вибухи

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Дата публікації
Перегляди
3169
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