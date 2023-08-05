Росія вдвічі збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі

Просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України.

Російські війська провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі та вдвічі збільшили кількість готових до пуску ракет типу "Калібр".

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Ворог провів ротацію ракетоносіїв в Чорному морі: підводний замінив на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі", – зазначили в командуванні.

За даними ОК "Південь", просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України.

Жителів областей, де оголошена повітряна тривога, закликають бути уважними та перейти до укриттів.

"Не поширюйте інформацію про роботу протиповітряної оборони", – наголошують військові.

Зазначимо, станом на ранок 5 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримала один ракетоносій із чотирма "Калібрами". Надвечір 5 серпня Повітряні сили ЗСУ попередили про запуск ворогом крилатих ракет.

Нагадаємо, зараз тривогу оголошено по всій Україні. Повітряні сили попереджають про пуск "Кинджалів" з району Тамбова в РФ.

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