Россия вдвое увеличила количество "Калибров" в Черном море

Прямо сейчас ракеты с Черного моря выпущены по территории Украины.

Российские войска провели ротацию ракетоносителей в Черном море и вдвое увеличили количество готовых к пуску ракет типа "Калибр".

Об этом сообщило оперативное командование "Південь" в Facebook.

"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море: подводный заменил надводным, увеличив количество "Калибров" вдвое", — отметили в командовании.

По данным ОК "Південь", прямо сейчас ракеты с Черного моря выпущены по территории Украины.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают быть внимательными и перейти нав укрытия.

"Не распространяйте информацию о работе противовоздушной обороны", — отмечают военные.

Отметим, по состоянию на утро 5 августа на боевом дежурстве в Черном море Россия держала один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". К вечеру 5 августа Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске врагом крылатых ракет.

Напомним, сейчас тревога объявлена по всей Украине. Воздушные силы предупреждают о пуске "Кинжалов" из района Тамбова в РФ.

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