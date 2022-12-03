Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську: що відомо

У суботу, 3 грудня, армія Російської Федерації обстріляла ракетами Краматорськ у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

За його словами, чотири ракети вдарили по промисловій зоні міста.

"За попередньою інформацією, без постраждалих. Наслідки руйнувань уточнюються", - йдеться у повідомленні мера.

Нагадаємо, Бахмут залишається найгарячішою точкою на карті бойових дій і, очевидно, що таким він залишиться ще довго. Російські окупанти кидають численні ресурси на утримання цього міста, намагаючись створити "велику перемогу".

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