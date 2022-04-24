Окупанти зруйнували на Луганщині щонайменше сім православних храмів - ОВА

Окупанти зруйнували на Луганщині щонайменше сім православних храмів - ОВА

Крім того, зазнали руйнувань ісламський культурний центр "Бісмілля" в Сєвєродонецьку та молитовне приміщенні ЄХБ у Метьолкіному.

Російські окупанти зруйнували на Луганщині щонайменше сім православних храмів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, – православні храми", - скахав він.

Чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

Попри це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія.

Частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму в Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини.

Артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.

Пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.

У Рубіжному постраждала новобудова – Свято-Георгіївський храм.

У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.

Крім того, зазнали руйнувань ісламський культурний центр «Бісмілля» в Сєвєродонецьку та молитовне приміщенні Євангельських християн-баптистів у Метьолкіному.

Нагадаємо, окупанти вночі, 18 квітня обстріляли храм у Харкові, де ховалися люди.

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