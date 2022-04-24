Оккупанты разрушили на Луганщине минимум семь православных храмов — ОВА

Кроме того, были разрушены исламский культурный центр "Бисмилля" в Северодонецке и молитвенное помещение ЕХБ в Метелкино.

Российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни монументы культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, – православные храмы", — сказал он.

Четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Мотроны Московской в Рубежном.

Повреждения получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка – Свято-Георгиевский храм.

В Свято-Троицком храме в Троицком выбило окна.

Кроме того, были разрушены исламский культурный центр «Бисмилля» в Северодонецке и молитвенное помещение Евангельских христиан-баптистов в Метелкино.

Напомним, оккупанты ночью, 18 апреля обстреляли храм в Харькове, где прятались люди.

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