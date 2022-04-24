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У Донецькій області на Великдень російські окупанти вбили двох дітей

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16к
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У Донецькій області на Великдень російські окупанти вбили двох дітей

На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей Очеретинської громади Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули. За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", - заявив він.

Очільник області також вкотре закликав земляків евакуюйтеся із прифронтової зони.

"Бережіть життя - своє і своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним - вижити", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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