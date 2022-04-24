Лізингова компанія спише літаки вартістю понад $800 млн, які застрягли в РФ

Компанія Air Lease Corporation спише вартість 27 літаків, що залишилися у Росії після запровадження санкцій.
Корпорація Air Lease Corp (AL.N) повідомила, що в Росії залишилось 27 літаків її авіапарку, після того, як проти Росії ввели санкції через війну проти України.
Про це пише Reuters.
Минулого місяця було розірвано всі договори оренди літаків компанії з клієнтами російських авіакомпаній.
У березні Air Lease заявила, що новий російський закон, який дозволяє Москві "конфіскувати" літаки, може допомогти їй отримати страховку. Новий закон дозволяє російським авіакомпаніям вносити в реєстр літаків країни літаки, орендовані в іноземних компаній.
На запитання про кроки, вжиті для повернення літаків, що залишилися в Росії, які становлять близько 3,4% парку компанії, компанія не відповіла.
Наразі міжнародні лізингодавці домагаються повернення з Росії більш ніж 400 літаків вартістю майже $10 млрд
Минулого тижня сінгапурська компанія BOC Aviation Ltd заявила, що перебуває у процесі повернення 17 літаків, які перебувають в Росії.
Минулого місяця провідний лізингодавець у світі AerCap Holdings NC (AER.N) подав страхову вимогу щодо понад 100 літаків, які застрягли в Росії.
Нагадаємо, проти Росії подали позов за вкрадені літаки. Один із найбільших у світі лізингодавців літаків AerCap подав страхову претензію на $3,5 млрд. Таким чином компанія хоче покрити втрату понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії після її вторгнення в Україну.
26 лютого ЄС запровадив санкції проти Росії, відповідно до яких заборонено надавати технічну допомогу чи інші послуги, пов’язані з товарами та технологіями, придатними для використання в авіації чи космічній промисловості.
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