Лизинговая компания спишет самолеты стоимостью свыше $800 млн, застрявшие в РФ

Компания Air Lease Corporation спишет стоимость 27 оставшихся в России самолетов после введения санкций.

Корпорация Air Lease Corp (AL.N) сообщила, что в России осталось 27 самолет ее авиапарка, после того как против России ввели санкции из-за войны против Украины.

Об этом пишет Reuters.

В прошлом месяце были расторгнуты все договоры аренды самолетов компании с клиентами российских авиакомпаний.

В марте Air Lease заявила, что новый российский закон, разрешающий Москве "конфисковать" самолеты, может помочь ей получить страховку. Новый закон позволяет российским авиакомпаниям вносить в реестр самолетов страны самолеты, арендуемые у иностранных компаний.

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На вопрос о шагах, предпринятых для возвращения оставшихся в России самолетов, составляющих около 3,4% парка компании, компания не ответила.

В настоящее время международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов стоимостью почти $10 млрд.

На минувшей неделе сингапурская компания BOC Aviation Ltd заявила, что находится в процессе возвращения 17 находящихся в России самолетов.

В прошлом месяце ведущий лизингодатель в мире AerCap Holdings NC (AER.N) предъявил страховое требование более чем за 100 самолетов, застрявших в России.

Напомним, против России подали иск за угнанные самолеты. Один из крупнейших в мире лизингодателей самолетов AerCap подал страховую претензию на $3,5 млрд. Таким образом, компания хочет покрыть потерю более 100 своих самолетов, оставшихся в России после ее вторжения в Украину.

26 февраля ЕС ввел санкции против России, в соответствии с которыми запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности.

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