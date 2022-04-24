Російські окупанти вбили в Україні 213 дітей - Офіс генпрокурора

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 213 дітей, зросла кількість поранених - їх 389.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Понад 602 дитини постраждали в Україні за два місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 24 квітня 2022 року 213 дітей загинуло та понад 389 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 122, Київській - 114, Харківській - 91, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

23 квітня внаслідок обстрілу країною-агресоркою житлового кварталу м. Одеса загинула мати з 3-місячною дитиною.

23 квітня стало відомо про смерть двох дівчаток - юних акторок Донецького обласного драматичного театру. Діти загинули через обстріл військами РФ м. Маріуполь.

22 квітня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури с. Кам'янське Василівського району Запорізької області загинув 17-річний хлопець.

22 квітня під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території Бучанського району Київської області окупантами, виявлено тіло 16-річного підлітка із осколковими пораненнями.

23 квітня біля с. Новокиївка Снігурівського р-ну Миколаївської області 9-річний хлопчик та 17-річна дівчина отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення, внаслідок детонації міни.

В Офісі генпрокурора також додали, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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