Окупанти зруйнували у Харкові майже 600 багатоповерхівок

Російська артилерія прицільно б’є по житлових кварталах Харкова.

Російські окупанти продовжують знищувати житловий фонд Харкова та його інфраструктури. Зруйновано майже 600 багатоповерхівок міста, тисячі родин залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Щодня правоохоронці розвозять гуманітарні вантажі містом та по громадах області. Люди отримують найнеобхідніше: гарячу їжу, хліб, теплі речі, ліки, предмети гігієни.

Поліцейські щодня викривають мародерів. Загалом з початку військового вторгнення ворога на територію України харківська поліція затримала більше півсотні осіб за скоєння тяжких та майнових злочинів.

Поліція також нагадує, що постійні обстріли міста залишають після себе багато небезпечних предметів: нерозірваних снарядів, частин ракет. Про такі знахідки необхідно терміново повідомляти поліцію за телефоном 102 або телефонувати на номер 101 до Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у Харкові рятувальники продовжують розбирати завали. У результаті потрапляння ворожих снарядів у житлові багатоповерхівки сталося декілька великих пожеж, здебільшого у Київському, Московському та Індустріальному районах Харкова.

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