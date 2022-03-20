Оккупанты разрушили в Харькове почти 600 многоэтажек

Российская артиллерия прицельно уничтожает жилые кварталы Харькова.

Российские оккупанты продолжают уничтожать жилищный фонд Харькова и его инфраструктуру. Разрушены почти 600 многоэтажек города, тысячи семей остались без дома.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Каждый день правоохранители развозят гуманитарные грузы по городу и по общинам области. Люди получают самое необходимое: горячую пищу, хлеб, теплые вещи, лекарства, предметы гигиены.

Полицейские разоблачают мародеров. В целом, с начала военного вторжения врага на территорию Украины харьковская полиция задержала более полусотни человек за совершение тяжких и имущественных преступлений.

Полиция также напоминает, что постоянные обстрелы города оставляют после себя множество опасных предметов: неразорванных снарядов, частей ракет. О таких находках необходимо срочно уведомлять полицию по телефону 102 или звонить на номер 101 в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Харькове спасатели продолжают разбирать завалы. В результате попадания вражеских снарядов в жилые многоэтажки произошло несколько крупных пожаров, в основном в Киевском, Московском и Индустриальном районах Харькова.

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