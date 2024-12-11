Пентагон попередив про удар “Орешніком” по Україні найближчими днями

Росія може незабаром знову запустити проти України свою смертоносну нову балістичну ракету середньої дальності, яку президент держави-агресорки Володимир Путін називає “Орешніком”.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу в середу, 11 грудня, передає Associated Press.

За її словами, атака може бути здійснена "найближчими днями".

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Вона додала, що США не вважають цю ракету під назвою "Орешнік" такою, що змінить правила гри на полі бою, та наголосила, що росіяни "намагаються використати кожну зброю, яку вони мають у своєму арсеналі, щоб залякати Україну".

Речниця Пентагону сказала, що США ґрунтують своє попередження на новій оцінці розвідки, але вона не надала жодних інших деталей, зокрема, щодо того, куди саме Росія може завдати удару.

Раніше в середу офіційні особи США заявили, що США бачать, як росіяни готуються до чергового запуску ракети, яка була вперше використана минулого місяця під час обстрілу міста Дніпра. Чиновники говорили на умовах анонімності.

Цього ж дня міністерство оборони Росії заявило, що Сили оборони України здійснили атаку шістьма ракетами ATACMS на військовий аеродром у Ростовській області, зазначивши, що “це не залишиться без відповіді”.

Нагадаємо, експерт міжнародних відносин Валерій Чалий заявив, що Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня.

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