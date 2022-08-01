Перекидають туди підкріплення: у розвідці Британії розповіли про вразливу ділянку фронту для РФ

Росія не лише провалила "бліцкриг" і несе колосальні втрати у війні з Україною, а має вразливі ділянки фронту.
Для РФ залишається вразливою ділянкою фронту Запорізький напрямок, у зв'язку з чим туди військове керівництво країни-агресорки і вирішило перекинути підкріплення.
Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Там кажуть, що росіянам доводиться коригувати свій план щодо Донбасу після того, як їм не вдалося домогтися вирішального прориву. Нині, як вважають у розвідці Британії, окупанти продовжать штурм в районі Бахмута.
"Протягом останніх чотирьох днів Росія продовжувала робити тактичні атаки на Бахмутському напрямку на північний схід від Донецька, але просувалася повільно", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим Росія перекидає військових з північного сектора Донбасу на південь України.
Нагадаємо, експерт назвав два міста, які окупанти хочуть захопити найближчим часом.
Як повідомлялося:
- Мешканців Запорізької області просять виїхати з прифронтової зони
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