Переважно робітничі професії: військовий про те, кого найбільше в армії

В армії бракує людей, що вміють користуватися комп’ютером — військовий

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На війні переважна більшість чоловіків — це представники робітничих професій. Тому інколи є брак людей, які мають хоча б базові навики користування комп’єтером.

Таку думку в інтерв’ю виданню «Четверта влада» висловив військовий з позивним «Професор» Максим Гон, який до повномасштабного вторгнення був викладачем історії в університеті Рівного.

«Професор» зауважив, що не зустрічав своїх колег у війську. Припускає, що це тому, що викладачі мають бронювання.

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«Я зустрічав хлопців аспірантів після, по-моєму університету Франка Львівського. Їх одразу помітно за мовою, за конструкцією речень, але такого люду мало. Мало передусім тому, що викладачам вищої школи дають так звану бронь, як і вчителям», — каже військовий.

За словами пана Максима, переважно у складі його батальйону — «це водії, хлопці, які працювали на землі, робітничі професії».

«Ці хлопці вміють і комин поремонтувати, і налагодити в розбитій хаті селянську піч, щоб вона не диміла і в приміщенні можна було бути. Ці хлопці дуже виручають, вони багато що вміють, мають практичні навики…», — зазначив він.

«Професор» визнає, що середовище в армії — різне. Але людей, «які працювали головою», у війську бракує.

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«Це було б дуже цікаво подивитися, так би мовити, соціальний портрет української армії, яка частина там робітничого люду і, умовно кажучи, людей, які працювали головою. Думаю, диспропорція буде величезна. І це проблема, тому що війна дуже технологічна і людей, які спілкуються, скажімо, на „ти“ з комп’ютером, хоча б добре знають Word і Excel, я вже не кажу щось складніше. Таких людей дуже бракує», — зізнається Максим Гон.

Він навів приклад свого підрозділу радіорозвідки, де є посада операторів, які слухають і фіксують інформацію в комп’ютері.

«Вони повинні швидко набирати тексти. Зараз там є трошки зміни, але в принципі треба непогано володіти хоча б вордом. Половина наших хлопців ноутбуками ніколи не користувалися. Один з них розповідав історію: „дружина — бухгалтер, я їй комп’ютер купив, я більше в нього не заглядав“. По моєму досвіду це типові історії, коли хороші люди, хороші робітники, водії, електрики. Вони мусять виконати якусь іншу функцію, а базових навичок немає, їх треба набувати на ходу», — підсумував військовий.

Раніше боєць, якому на тілі випалили «слава Росії», розповів про полон.

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