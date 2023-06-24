Під час “перевороту Пригожина” з фронту в околицях Мар’їнки втекли чеченські підрозділи

У ніч проти 24 червня з-під Мар’їнки Донецької області, де Сили оборони України протистоять російським загарбникам, намагалися тихцем відступити підрозділи чеченського батальйону “Ахмат-Восток”.

Про це розповів в ефірі телемарафону пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковник ЗСУ Ярослав Чепурний.

За його словами, бійці із чеченських підрозділів несподівано знялися і почали виходити з Мар'їнки.

“Ахмат-Восток, який тут воював, і загони спецпризначення в повному складі знялися і кудись поїхали", – сказав Чепурний.

Українська аеророзвідка це помітила, і, як повідомив Ярослав Чепурний, по противнику було завдано вогневого ураження, в результаті якого підбито один БТР.

Інші формування окупантів, зазначив пресофіцер, "не виказують намірів знятися і піти", а кількість обстрілів українських позицій з боку ворога майже не змінилася.

Нагадаємо, увечері в суботу, 24 червня, чеченський спецназ прибув до російського міста Ростов-на-Дону, який перебував під контролем ПВК “Вагнер”. Найманці Євгена Пригожина начебто почали роззброювати перші групи “кадировців” та брати їх у полон.

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