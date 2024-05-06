Підрив мосту через канал Сіверський Донець — Донбас: в ОСУВ Хортиця зробили заяву

Спікер ОСУВ Хортиця Назар Волошин спростував знищення ЗСУ мосту через канал Сіверський Донець — Донбас, про що раніше заявив військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Інформацію Назар Волошин прокоментував в ефірі телемарафону ввечері 6 травня.

"ЗСУ міст через канал Сіверський Донець — Донбас не підривали. Навпаки, наші підрозділи відбудовують міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І саме коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ньому влучили FPV-дрони", — заявили в ОСУВ Хортиця.

За його словами, російські війська не можуть захопити Часів Яр, адже не мають достатньо сил для повноцінного наступу.

Тим часом росіяни атакують Часів Яр по флангах. Однак відкинути українські війська у напрямку Іванівського та Андріївки їм не вдається.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впродовж двох діб перебував у частинах, що здійснюють оборону на Покровському та Курахівському напрямках. Там ворог не може прорвати оборону і вийти до Курахового та Покровська.