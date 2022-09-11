Подоляк назвав умови, за яких окупанти самі підуть з Криму

Переламний момент у війні Росії проти України відбудеться, коли ЗСУ деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це трапиться, росіяни самі підуть з Криму.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі російського телеканалу "Дощ".

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - сказав Подоляк.

Він також назвав важливим Луганський напрямок.

Подоляк вважає, що переламний момент у війні в Україні відбудеться, коли ЗСУ звільнять Луганськ і Донецьк.

"Криму як такого як оборонного вузла немає. Як тільки падає Донецьк і Луганськ - з Криму всі йдуть", - сказав він.

Подоляк зазначивє, що мирні переговори між Україною і Росією можуть початися тільки після успішних територіальних досягнень нашої країни. Тоді Україна виставить свої ультимативні, дуже жорсткі вимоги.

"Я думаю, до цього часу відбудеться деяке оновлення політичної еліти в Російській Федерації, і я думаю, що ці вимоги будуть шокуючими для Росії", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.

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