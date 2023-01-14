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Подоляк про обстріл Дніпра: "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Подоляк про обстріл Дніпра: "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН"

Фото: Getty Images

Він зазначив – Москва доводить, що цинізму немає меж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ворожий ракетний удар по Дніпру, наголосивши на необхідності виключити Росію з Радбезу ООН.

Про це йдеться в заяві радника ОП в Мережі.

"Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки "руського світу". Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета…" – написав Подоляк.

"Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу", – наголосив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня поцілили ракетою по житловій багатоповерхівці Дніпра. Наразі відомо про 10 поранених, серед яких – діти. Водночас врятовано 15 людей. У будинку було зруйновано щонайменше один під'їзд.

Зауважимо, що під час масштабної повітряної тривоги в Україні російські загарбники влучили в об’єкти інфраструктури на Львівщині та Харківщині. У низці областей працює ППО.

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Дата публікації
Перегляди
2218
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