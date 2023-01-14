Подоляк про обстріл Дніпра: "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН"

Він зазначив – Москва доводить, що цинізму немає меж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ворожий ракетний удар по Дніпру, наголосивши на необхідності виключити Росію з Радбезу ООН.

Про це йдеться в заяві радника ОП в Мережі.

"Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки "руського світу". Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета…" – написав Подоляк.

"Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу", – наголосив радник голови президентського офісу.

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня поцілили ракетою по житловій багатоповерхівці Дніпра. Наразі відомо про 10 поранених, серед яких – діти. Водночас врятовано 15 людей. У будинку було зруйновано щонайменше один під'їзд.

Зауважимо, що під час масштабної повітряної тривоги в Україні російські загарбники влучили в об’єкти інфраструктури на Львівщині та Харківщині. У низці областей працює ППО.

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