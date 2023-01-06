Подоляк – про справжню суть "перемир'я" від РФ: "Вбивати у спину, імітуючи тишу"

vРадник ОП закликав ніколи не сприймати слова Росії серйозно, адже "це завжди примітивний цинічний обман".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія лише імітує тишу під час "перемир'я", натомість не припиняє обстрілювати Україну.

Про це він написав у Мережі 6 січня.

Подоляк наголосив, що під час перемир’я окупанти атакували херсонську пожежну станцію, і в усій Україні лунала повітряна тривога.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу", – йдеться в заяві радника керівника ОП.

"Тож "Ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", – закликав Подоляк.

Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу запровадити на Святвечір та Різдво начебто режим припинення вогню на фронті в Україні. Аргументував усе благими намірами – начебто дати можливість українцям відвідати різдвяні служби.

Насправді ж Росія планує використати цей час задля перепочинку у війні та задля пропаганди, кажуть представники української влади. Водночас експерти припускають, що 6 січня окупанти можуть влаштувати масований обстріл, а коли ЗСУ відкриють вогонь у відповідь, звинуватити Україну в атаках.

Так, вже вранці 6 січня російська армія з артилерії обстріляла підрозділ ДСНС у Херсоні. Є загиблі та поранені.

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